FOTO VNÚTRI Extrémne vychudnutá Šuvadová opäť šokuje: Silvia najnovším záberom všetkým vyrazila dych!

Bolo sa na čo pozerať! Silvia Šuvadová sa vo svojich 44 rokoch postavila na mólo a veru poriadne prekvapila. Známa spiritualistka, ktorá v poslednom čase šokovala svojimi kostnatými plecami a úbytkom na váhe, sa ocitla na móle a všetkým vyrazila dych. Silvia sa počas predvádzania modelov pre 16 návrhárov v rámci módnej šou predviedla i v dráždivej čiernej spodnej bielizni.

„Bola to krásna šou s 30 modelkami. Celé to bolo na vysokej úrovni. Bolo to však náročné, prvýkrát som sa zúčastnila na takej veľkej prehliadke. Trošku som sa bála, lebo mám nejaké partie na tele, kde sa necítim stopercentne. Prehliadku som si však poriadne užila, dokonca mi nikto neveril, že mám už 44 rokov, ani to, že som nikdy na takejto prehliadke nebola,“ prezradila nám Šuvadová.

Šuvadová vždy patrila k štíhlym ženám, ktoré kilá navyše nikdy neriešili. Na jednej aprílovej párty, na ktorej sa objavila, z nej stratili reč všetci prítomní. Spiritualistka totiž vtedy ukázala v tope s odhaleným plecom extrémne vychudnutú postavu. Toto je však už minulosťou. Silvia najnovšie všetkých ohúrila a konečne vyzerá k svetu a aj sexi. Ešte keby sa v momente, keď ju cvakali prítomní fotografi, aj usmiala, bolo by to úplne dokonalé. Silvi, len tak ďalej...