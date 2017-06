FOTO VNÚTRI To snáď ani nie je pravda! Martin Šmahel na jeho najtrápnejších záberoch! Ružový svetríček... No čo tá mastná ofinka?

Martin Šmahel sa len pred pár dňami definitívne rozviedol s moderátorkou Miriam Kalisovou. Deň pred rozvodom sme ho však načapali na romantickom rande s novou kráskou, brunetkou Máriou, o ktorej síce hovorí, že je to iba kamarátka, no ich časté stretnutia hovoria niečo celkom iné. Šmahel však už počas randenia či manželstva s Miriam budil na seba pozornosť všade, kde sa objavil. Veď, niet sa ani čo čudovať. Vyhral titul Muž roka a maká ako fitnesstréner. No aj v jeho prípade existujú zábery, ktorými by sa dnes už zrejme nechválil.

Fotky vznikli pred rokmi a Šmahel na nich pózuje ešte so svojou veľkou láskou Miriam. Na záberoch vidno, že dvojica je zamilovaná až po uši. A hoci Kalisová na nich vyzerá rovnako dobre ako dnes, o Martinovi sa to dvakrát povedať nedá. Pri moderátorke kľačí v ružovučkom svetríku, z ktorému mu vykúka biela košeľa, hnedých kožených topánkach, z toho jednu má vpredu dosť špinavú, no najhorší je rozhodne jeho vtipný účes. Ulízaná ofinka rozhodne nemá chybu! Šmahel tak celkovo pôsobí ako zakríknutý školáčik. Našťastie, tento štýl mu nevydržal a dnes by sa nad týmito fotkami už iba z chuti zasmial.

Rozhovor s Martinom Šmahelom o letnom cvičení

