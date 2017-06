Herec Alexander Bárta si poriadne zavaril a takmer dostal nakladačku od vyhadzovačov: Totálne ožratý v bare!

Alexander to sám priznal vo štvrtkovej relácii Eleny Vacvalovej Zlaté časy, kde bol spolu s kolegom Richardom Stankem hosťom. Jednou z tém, ktorým sa venovali, boli aj spomienky na detstvo a pubertu. Tú mal herec poriadne divokú.

Podľa vlastných slov k bitkárom síce nepatril, v istý moment však veľa nechýbalo a bol by to práve on, kto by dostal od vyhadzovačov v podniku poriadnu bitku. „Bol som vtedy úplne opitý. Zastali sa ma dievčatá a povedali im, aby ma nebili,“ sypal si aj s odstupom času popol na hlavu Bárta. Dnes je podľa vlastných slov umiernený a niečo podobné sa mu už nestáva.