Michal Hudák poriadne zaskočil Zuzanu Šebovú! Po týchto slovách ostala ako obarená!

Relácia televízie Joj Inkognito už dlhé roky patrí k najzábavnejším programom na televíznych obrazovkách. Jednou z hlavných tvárí šou je už niekoľko rokov herečka Zuzana Šebová. Hoci je v relácii vždy pohotová a plná humoru, v pondelkovej časti jej v istý moment doslova zmrzol úsmev na tvári.

Za všetko môže jej kolega Michal Hudák. Začalo to nevinnou otázkou, keď súťažiaci hádali povolanie pána Pavla, ktorý pracoval ako strážnik v SBS. "Vy niekoho o niečo požiadate a on sa vám musí následne niečím preukázať?," opýtala sa Zuzana účinkujúceho. Tejto otázky sa okamžite chytil Hudák a kontroval s protiotázkou: "Myslela si - o ruku požiada? Na základe snubného prsteňa, ktorý máš na ruke?" V ten moment Zuzana stuhla a krvi by ste v nej nedorezali. Po chvíľke trápneho ticha len stroho dodala: "Miško, málo mám problémov? Ok, pozdravujem všetkých, takže je to tu."

Mimochodom, denník Plus JEDEN DEŇ bol prvý, ktorý o snubnom prsteni na ruke herečky informoval ešte pred mesiacom. Na prípadné zásnuby zareagoval aj jej otec, známy manažér Jozef Šebo. „Zatiaľ o tom neviem, no myslím si, že už by sa patrilo,“ prezradil nám.

Čítajte viac