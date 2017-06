Tajná Lelkesova milenka Lenka: Dala sa na duchovno a takto uzdravovala ľudí v Bratislave! Vyskúšali sme na vlastnej koži!

Juraj Lelkes mal toho pred štyrmi rokmi na rováši viac než dosť. Okrem už spomínaných záberov s mladou blondínkou, ktoré nám vtedy prišli do redakcie, totiž existovali aj ďalšie. Nášmu fotografovi sa podarilo zachytiť moment, keď finančník išiel k blondínke na návštevu.

A aj sa stihol poriadne zdržať, a to hneď štyri hodiny! Svojej manželke Sise pritom povedal, že má pracovné povinnosti. Lelkesovci krízu v manželstve napokon zvládli a mladá blondínka sa z ich života vytratila. No uplatnenie napokon našla niekde úplne inde, a to v nemateriálnom svete, kde sa zamerala na meditáciu a duchovný rozvoj.

„Moja duchovná cesta sa začala chorobou. Mojej babičky. Vtedy som si ešte neuvedomovala, že to je aj moja cesta, ktorá mi od návštevy Brazílie zmenila celý život. Sama som sa vyzdravela z množstva neduhov, chorôb, ktoré ma trápili. Pochopila som veľa vecí, odpustila. Na tomto úžasnom mieste pracuje Boh. Na mojej druhej ceste do Brazílie som zažila obrovské pozitívne veci, osobné premeny, odpustila som všetkým, ktorí mi niekedy ublížili, odpustila som sebe, pretože som si dlhé roky dobrovoľne spôsobovala vnútornú bolesť, ktorá vyústila do množstva problémov,“ prezradila Lenka na svojom blogu, kde pomáha ľuďom nebáť sa a bojovať s chorobami. Keď sme zistili, že takúto meditáciu chystá aj v Bratislave, rozhodli sme sa to vyskúšať na vlastnej koži.

Meditácia sa konala 2. júna. Prísnou podmienkou bolo, aby všetci účastníci prišli v bielom oblečení a zaplatili vstup 35 eur. Lelkesova bývalá známosť Lenka mala na starosti celkovú organizáciu. Už na prvý pohľad pôsobila veľmi milo a ochotne.

Celá udalosť prebiehala vo veľkej miestnosti, kde boli rozložené stoličky na sedenie a na stenách boli rozvešané rôzne obrazy svätých a uznávaných predstaviteľov, ktorí svoju meditačnú osvetu šíria do celého sveta. Meditačné sedenie sa začalo okolo 9.30.

Miestnosť sa pomaly zaplnila nielen mladými ľudmi, ale aj párikmi, deťmi či celými rodinami. V miestnosti bolo cítiť rôzne uvoľňujúce vône a hrala meditačná hudba. Po niekoľkých minútach sa to celé začalo. K meditácii sa už pridala aj samotná Lenka. Celé podujatie viedlo ženské médium Eszter.

Všetci museli sedieť vzpriamene, dlane mať otočené dohora, mať zavreté oči a pokojne dýchať. Všetky tri meditácie boli zamerané liečebno-duchovným smerom. Boli tu teda takí, ktorí potrebovali zdravotnú či psychickú pomoc, spirituálny rast alebo odstrániť nejaké bloky. Bolo nás tam cca 120.

Lenka počas prestávok všetkým bez problémov radila, pomáhala a odporúčala, čo je vhodné si zakúpiť a nemala problém sa s hocikým porozprávať. Bolo na nej vidieť, že svoje uplatnenie našla predovšetkým nielen ako sprievodkyňa cesty za uzdravením, ale že jej to istotne pomohlo zažehnať všetky jej staré hriechy.

