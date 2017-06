S Elánom to je ako na hojdačke: Najskôr koniec kariéry, potom toto

Ich turné Živých nás nedostanú je venované 30. výročiu ich albumu Hodina slovenčiny. Členovia kapely Elán hovoria o poslednom koncerte ich kariéry na budúci rok, keď oslávia päťdesiatku na scéne.

No podľa manažérskej agentúry, ktorá pomáha pri organizácii, si kapela dáva len pauzu, a to do roka 2020. Ťažko povedať, či si takýmto spôsobom naháňajú fanúšikov, alebo ich chcú len úplne pomýliť.