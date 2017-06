Speváčka Jana Kirschner: Šokujúce rozhodnutie po rokoch!

Jana je po boku svojho priateľa veľmi šťastná a na život v Anglicku si zvykla. No situácia, ktorá v Londýne nastala, nie je pre ňu úplne ideálna. Nielen brexit či teroristické útoky, ale aj požiar budovy Grenfell Tower, ktorý sa nachádza v luxusnej štvrti Notting Hill, ich veľmi znepokojil.

Dvojica s deťmi totižto býva v blízkosti budovy, ktorá sa 14.6. pre požiar zrútila. Takto sa teraz naskytla myšlienka nielen u speváčky, ale aj u jej priateľa Eddieho, že by sa rodinka vrátila späť na Slovensko. "On mi už minule naznačil, tak asi pred dvomi mesiacmi, že by mu nevadilo, keby sa stal Slovákom. Tak si myslím, že keď sa ešte trochu podučí reč, pretože už asi 5 rokov nevie povedať úplne veľa, ale rozumie viac, než hovorí, tak dúfam, že sa mu to podarí a stane sa z neho Slovák," prezradila Jana v jojkárskom TopStare.