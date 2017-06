VIDEO Toto bude vydatá Adela zrejme ešte dlho rozdýchavať: Müller urobil niečo, čo zrejme vôbec nečakala!

Müllerov darček pre Adelu je klip k skladbe „Adieu, Adele“, ktorá je z jeho albumu „55“. Videoklipom známy spevák ďakuje čerstvej neveste za to, že je jeho dobrou múzou.

Richard Müller - Adieu Adele from CineCorn on Vimeo.

„Je to viac než lichotivý pocit, až taký zaväzujúci, Dúfam, že ho ako múza dostatočne kopem. Až sa cítim zaviazaná, že by som mala vyvíjať aktívnu činnosť. Pesnička „Adieu Adele“ je veľmi krásna. Ja som naozaj fanúšičkou Richardovej hudby a toto je jedna z mojich obľúbených piesní. Klip sa mi nakrúcal veľmi príjemne, pretože sme ho robili s profesionálnym štábom, ktorý vedel celkom rýchlo a jasne odčítať, kto na čo má. Tak ma do ničoho nenútili. Verím teda, že výsledok je taký aký má byť – citlivý, civilný a pohodový,“ prezradila Adela.

„Adela je už roky mojou múzou. Je to celé také magické. Prvý raz v živote som ju stretol na Hlavnom námestí v Bratislave, pršalo, stála na schodíku prenosového vozu a niečo rozprávala do mikrofónu. Pozrel som na ňu a povedal som si, Bože, to je ale úžasná ženská! Vždy keď sa na ňu pozriem, niečo vo mne zahrká,“ vyznal sa s úsmevom Müller.