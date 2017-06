Veľká radosť Igora Kmeťa: Je z neho päťnásobný otec! Pozrite si prvé foto jeho synčeka!

Len pred pár mesiacmi šokoval spevák Igor Kmeťo verejnosť, že je jeho partnerka, dnes už manželka Vierka tehotná. Hoci boli spočiatku z tehotenstva všetci prekvapení, túto skutočnosť prijali a začali sa na príchod dieťatka tešiť.

A dnes ráno sa dvojica konečne dočkala! Ich vytúžené dieťatko prišlo na svet o 8:48 ráno s úctyhodnými mierami 3,070 gramov a 46 centimetrov. "Asi je po mne. Tiež som nebol vysoký. Dúfam, že to nebude ďalší muzikant. Chceli by sme futbalistu,“ povedal šťastný otec chlapčeka, ktorému dali meno Denis. "Je to super pocit, malý je krásny, reval tak, ako Kmeťo, tak to má byť. Dobré to je," dodal na adresu svojho syna.

Toho stihol známy spevák rovno aj natočiť a zverejniť na internete. Nech sa páči, pozrite si spomínané video aj vy: