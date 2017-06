VIDEO Obrovský TRAPAS na Bratislavských módnych dňoch: Modelka sa tackala po móle, podlamovali sa jej kolená a ...

Zvuční slovenskí návrhári či rôzne značky sa včera odprezentovali na letných Bratislavských módnych dňoch. Počas horúceho večera sa mohli návštevníci, ktorí prišli na Hlavné námestie, inšpirovať najnovšími trendmi v móde. Modelky predviedli letné kúsky, krásne vzdušné šaty či sexi plavky. No keď sa na móle objavila jedna modelka, prítomní doslova zatajili dych.

Na rad prišla prezentácia modelov od návrhárky Michaely Ľuptákovej, ktorá navrhla svadobné šaty aj Adele Banášovej. Modelky začali prichádzať na mólo v nádherných šatách. A v tom to prišlo. Keď vyšla na mólo jedna z modeliek, všetci zabudli pozerať aj na to, aké má na sebe šaty. Veľmi štíhle dievča chodilo ako robot, malo sekavé pohyby, knísala sa a takmer neudržalo rovnováhu. Všetci iba s napätím pozorovali, či sa bez problémov dostane do zákulisia. No to ani zďaleka nebolo všetko.

Keď ohlásili modely ďalšej návrhárky, na móle sa spomínaná modelka objavila opäť. No tentoraz to bolo oveľa oveľa horšie. Dievča kráčalo tak, akoby mala o tri čísla menšie topánky a napovedal tomu aj výraz jej tváre. Najhoršie však prišlo na koniec. Keď sa kráska otáčala na móle, začala strácať rovnováhu, nohy v topánkach sa jej začali vlniť a jej chôdza pripomínala vtipné videá modeliek, ktoré vznikajú v zahraničí. Otázne však je, či modelka nemala iba svoj deň alebo jej prišlo v horúčavách zle.

