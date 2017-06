FOTO Nielen vojvodkyňa Kate je vášnivá športovkyňa: Pozrite, ktorá princezná jej dýcha na krk!

O tom, že vojvodkyňa Kate (35) miluje športovať, niet pochýb. No v kráľovských kruhoch má konkurenciu. Prednedávnom sa ukázalo, že nórska korunná princezná Matte-Marit (43) je veľmi schopná futbalistka. Na charitatívny zápas sa obliekla sa do športového úboru a spolu so svojou rodinou sa vybrala na ihrisko pri paláci Skaugum. Počas zápasu predviedla svoj neodškriepiteľný športový talent.