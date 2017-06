Nahrávky princeznej Diany odhalili jej kruté spomienky z detstva: Domáce násilie bolo na dennom poriadku!

Diana sa narodila ako tretie dieťa Spencerovcov. Nebolo tajomstvom, že bola pre rodičov sklamaním. Po dvoch dcérach totiž očakávali príchod dediča. Ten však neprišiel. Pre budúcu princeznú tak nemali vymyslené ani dievčenské meno. Hoci sa o tri roky dočkali syna Charlesa, ich vzťah sa rútil do záhuby.

Spencerovci nemali šťastné manželstvo. Ich deti boli pravidelne svedkami nepríjemných hádok. Zašlo to dokonca tak ďaleko, že Diana videla, ako otec fyzicky napadol jej matku. „Pamätám si, ako ju bezcitne udrel po tvári. Skrývala som sa vtedy vystrašene za dverami. Mama sa zadúšala plačom. Veľmi trpela. Plakala veľmi často,“ priznala zronená princezná.

Rozvod Spencerovcov v roku 1969 navždy zničil životy ich štyroch detí. Súd ich neskôr zveril do otcovej opatery. Diana každý deň vnímala citlivo. Pamätá si na úpenlivý plač svojho brata aj chlad, ktorý cítila zo svojho otca. Hoci si to sama nepripúšťala, práve otec ju ranil najviac. Mohli za to jeho nové partnerky, ktoré sa pravidelne objavovali v ich sídle.

Diana ich všetky nenávidela. Chceli predsa nahradiť jej matku! No iba preto, aby sa dostali do priazne obdivovaného Johna Spencera. O deti však záujem nemali. Zašlo to až tak ďaleko, že im budúca princezná z trucu vyhadzovala oblečenie z okna. Dokonca im na stoličku ukladala špendlíky, aby sa k nim budúce „mamičky“ nikdy nevrátili.

Medzi rodičmi nerobila rozdiely

Vynikala v plávaní, hrala výborne tenis a pravidelne navštevovala postihnuté deti. Keď mala 15, jej otec sa znovu oženil, no macocha postupne rozpredávala majetok rodiny. Aj napriek kontroverzným partnerkám svojho otca, si vybudovala vrúcny vzťah k obom rodičom. Neznášala, keď musela niekoho z nich uprednostniť.

„Bola som družičkou na svadbe mojej neteri. Otec mi pri tejto príležitosti daroval nádherné biele šaty a matka mi zas venovala zelené. Nepamätám si, ktoré som si vybrala. Veľmi som však trpela, lebo ich výber znamenal to, koho z rodičov favorizujem,“ zaspomínala si.

Túžila byť tanečnicou

Diana obdivovala a závidela všetkým súrodencom. Sestre robila dobrovoľne slúžku a každý deň jej ustielala posteľ a pripravovala horúci kúpeľ. Brata zas obdivovala pre jeho vynikajúce študijné výsledky.

Samu ju totiž v škole považovali za podpriemernú študentku. Diana tvrdila, že vzdelanie bolo pre ňou stratou času a peňazí. Bola talentovaná speváčka a túžila sa stať tanečnicou. Osud to však zariadil inak a o pár rokov sa z nej stala milovaná princezná Diana, kráľovná sŕdc.