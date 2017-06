Sex v meste po 20 rokoch: Hviezdy kultového seriálu by ste dnes možno nespoznali

Ktorá z nás tento seriál nežrala? Takmer všetky! Príbehy štyroch krásnych žien z Manhattanu sme sledovali so zatajeným dychom, obdivovali ich vzhľad a štýlové outfity. Dnes je všeko inak...

Čas je neúprosný a neobchádza ani známe tváre, nech sa snažia akokoľvek. Keď bola v roku 1998 natočená prvá epizóda seriálu, boli všetky seriálové hrdinky mladé, svieže a krásne.

Ako pokračovali série, zreli aj hlavné predstaviteľky a my s nimi. Niet divu, že sme sa mnohé z nás s nimi stotožnili a snívali sme o tom, aby sme sa im aspoň minimálne priblížili.

Keby ste Carrie, Mirandu, Samanthu a Charlotte stretli dnes, možno by ste ich nespoznali. Minimálne ak by boli civilne nahodené a bez mejkapu.

Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw mala vždy výrazné črty tváre, no vekom sa jej ešte zvýraznili a vrásky prehĺbili. Sympatická herečka vyznáva zdravý životný štýl, no striedme stravovanie a veľa cvičenia sa na jej tvári negatívne podpísali. Je priveľmi šľachovitá a má stvrdnuté črty tváre.

Kim Cattrall alias Samantha Jones patrila medzi seriálové divošky a mrchy, ktorá si potrpela na dokonalom vzhľade. Napriek tomu, že herečka na seba dbá naďalej, pribúdajúce roky si nemožno nevšimnúť.

Cynthia Nixon alias Miranda Hobbes nepatrila nikdy k vyhláseným krásaviciam, no vždy v sebe mala iskru femme fatale. Napriek tomu, že už má po päťdesiatke, vyzerá stále výborne, no v súkromí o seba príliš nedbá. Na jej vzhľade sa iste podpísala aj zákerná diagnóza, keď v roku 2006 zistila, že má rakovinu prsníka. Našťastie ochorenie zachytili v počiatočnom štádiu a vďaka skorej liečbe všetko dobre dopadlo.

Kristin Davis alias Charlotte York každý vnímal ako puritánsku krásku, ktorá bola vždy tip-top. V skutočnosti táto krehká brunetka zápasila so závislosťou na alkohole, ktorý sa podpísal aj na jej vzhľade. Dnes je však vraj opäť plná síl a keď sa upraví, stále má svoj povestný dievčenský šarm ako seriálová Charlotte.

A neobídeme Chris Notha alias pána Božského. Ten ako to už u chlapov býva, obišiel najlepšie. Šediny a vrásky pribudli, no to jemu šarmu neublížili, dokonca by sme povedali, že je ešte viac charizmatický. Teda až na to brucho, ktoré mu od čias seriálu poriadne narástlo... (foto v galérii)

