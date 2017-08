Bude Al Maestro majstrom? Neuveríte, ako vzniklo priezvisko trénera Spartaka!

Kam to môžu dotiahnuť? Závery na oboch póloch tabuľky po troch kolách robiť nemožno, no úvod ligy zastihol vo výbornej forme Trnavu. Tá cez víkend v zaujímavom zápase vyhrala nad Trenčínom 2:1. „Emotívny duel, najmä druhý polčas. Som rád, že sme to ustáli,“ hodnotil tréner červeno-čírnych Nestor El Maestro víťazné momenty. Zatiaľ jeho zverenci šliapu na plný plyn, keď trikrát v rade získali tri body po jednogólových výhrach.

Zafunguje majstrovská mágia po 44 rokoch v Trnave? Talizmanom môže byť práve tréner s majstrovským menom. Ten sa v minulosti takto nevolal. „Bol som mladý a hlúpy. Mal som 16 rokov a zmenil som si priezvisko. Chcel som zaujímavý pre kamarátov v Anglicku ako Srb, tak prišiel na úrad a bol El Maestro,“ hovoril ešte pred štartom novej sezóny vlastným menom Nestor Jevtič, ktorý sa priznal, že súčasné meno mu robí viaceré komplikácie. V realizačnom tíme má Srb aj svojho brata Nikona El Maestra a trénera brankárov Pavla Kamescha. Bude v prípade úspechu aj z neho časom El Kamesch?

