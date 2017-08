Budíček! Majstrovská Žilina spoznáva odvrátenú tvár futbalu: Šošoni padli na dno

Čo sa to deje s úradujúcim slovenským šampiónom? Žilinčania sú po troch kolách na poslednom mieste tabuľky, zatiaľ v tomto ročníku Fortuna ligy nevyhrali ani jeden duel aj ich skóre je negatívne 2:6. Je to síce len úvod sezóny, ale ak o ňu hráči spod Dubňa nechu prísť, tak by sa mali prebudiť a zapnúť vyššie obrátky.