Drsná kritika do radov futbalového Slovana: Hráči prosia, aby mohli odísť!

Mladíci podľa neho utekajú. Dlhoročný tréner, ktorý sa po väčšine venuje mládeži a nádejným futbalistom pôsobil aj ako hlavný tréner Slovana Bratislava. Bolo to pred rokom, v období, keď dočasne prebral žezlo po gréckom trénerovi Nikodimosovi Papavasiliovi. Koníka presunuli z pozície šéftrenéra belasej akadémie. Ani on však na horúcej stoličke nevydržal dlho. Odchádzalo sa mu veľmi ťažko. „Som veľký lokálpatriot, Bratislavčan telom aj dušou. Nikdy som nemal ambície mesto opúšťať, mám tu celú rodinu, silné korene. Vždy sa mi z Bratislavy odchádzalo ťažko,“ prezradil Vladimír Koník v rozhovore pre ProFutbal.sk

Odišiel s ťažkým srdcom a najviac ho hnevá fakt, ako sa v Slovane zaobchádza s mladými a hlavne nádejnými futbalistami. Práve on je najpovolanejší človek, ktorý o tom môže hovoriť. Okrem postu šéftrénera mal na starosti aj starší dorast, ktorý viedol. „Môžem hovoriť len za obdobie, ktoré som pri klube pôsobil, a to bolo za éry gréckeho trénera Papavasilioua. Tento pán absolútne ani nevedel či nejaká mládež v Slovane existuje. Smutné to však je najmä preto, že vedenie klubu mu tento prístup tolerovalo. Hráči z mládeže tak mali jedinú cestu, zutekať z klubu, alebo skončiť v béčku,“ posťažoval sa odborník, ktorý pôsobil aj v Nitre, Trenčíne či Senici.

V súčastnosti nie je situácia v najúspešnejšom slovenskom futbalovom klube iná. Káder vedený Ivanom Vukomanovičom je prešpikovaný legionármi. Prevaha cudzincov sa neustále zvyšuje. Najnovšie pribudol bulharský stopér Božikov, ale aj ľavý obranca Chouchoumis. Predtým zo Slovanom podpísal český kanonier Mareš a Nigérijčan Rabiu. „V slovenskej lige máme podľa mňa prehnané množstvo legionárov. Tí často nespĺňajú ani minimálnu kvalitu, aby v najvyššej súťaži pôsobili a len berú priestor slovenským chlapcom. Zo Slovana môžem menovať. Juraj Kotula ako reprezentant do 21 rokov, Samo Kozlovský ako reprezentant do 19 rokov sú bezpochyby na vyššej úrovni ako Ligeon či de Sa. Takisto osemnásťročný Martin Vician, ktorý miluje Slovan, je po všetkých stránkach inde ako napríklad Uroš Damnjanovič. Ak ale chcel mať vidinu štartu medzi seniormi, musel toto leto odísť do Baníka Ostrava, pretože pri koncepcii v Slovane nemá šancu sa z akadémie presadiť,“ pokračoval Vladimír emotívne.

Dlhodobý problém pomenoval veľmi trefne. Tiež sa obul do filozofie klubu. Nie je to tak dávno, čo viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší vyhlásil, že chcú Slovanu vrátiť tradíciu. Tradíciu, keď v belasom hrali tí najlepší hráči zo Slovenska, ktorí boli doplnení kvalitnými mladíkmi z akadémie. Opak je však pravdou. „Nechcem sa nikoho dotknúť, predsa len niektorí legionári ani nemôžu za to, kde hrávajú a určitú kvalitu bezpochyby majú. Slovan však vždy bol Slovanom preto, že v ňom pôsobili najlepší hráči zo Slovenska, nebolo to mužstvo polepené z druhotriednych legionárov, maximálne bolo doplnené o naozaj výnimočného hráča spoza hraníc. Iba vtedy ľudia chodili. Cesta, ktorou sa Slovan uberá momentálne, nenaplní štadión, a to ani ten budúci Národný,“ dodal v rozhovore Koník pre ProFutbal.sk.