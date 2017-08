Víťazka Superstar už môže byť spokojná: Hviezdu NHL má len pre seba!

Nestáva sa často, aby manželky hokejistov boli slávnejšie ako ich polovičky. Zdá sa však, že v prípade Fischerovcov je tomu skutočne tak. Jeho manželka Carrie Underwoodová je totiž populárnou speváčkou, ktorá vyhrala americkú Superstar a spevu sa venuje dodnes. Vydala päť albumov, sedemkrát získala Grammy a zahrala si aj v sitcome.

„Mal som u nej úžasnú podporu a teraz je na mne, aby som jej to vrátil,“ oznámil vo štvrtok pri rozlúčke s kariérou. Môže teraz začať pre zmenu on chodiť na jej koncerty a nosiť tričko s jej podpisom. V liste, v ktorom sa lúčil, ďakoval Bohu za všetky výsady, ktoré dostal. Lúčil sa nerád, ale nadišiel podľa neho ten správny čas.

„Bolo to ťažké rozhodnutie, ale verím, že je správne,“ povedal. Svoj tím doviedol ako kapitán až do finále Stanley Cupu a získal si veľký rešpekt. Keď v sérii s Chicagom zaspievala jeho manželka hymnu, hala búrila. Svojimi kresťanskými textami dobyla Ameriku i Kanadu.

Paradoxne, keď v roku 2011 prestúpil Fischer do Nashvillu z Ottawy, prestali hrať v jednom ottawskom rádiu jej pesničky, no fanúškovia sa búrili. Aj kouč Peter Laviolette povedal, že je stelesnením dokonalého modelu a ideálneho hokejistu. Aj preto ho bude ťažké nahradiť. No Mike sa môže teraz venovať svojim zlatíčkam – manželke a synovi Isaiahovi Michaelovi.