Beštiálny výkon Sagana nadchol všetkých: Slová majstra sveta však hovoria za všetko

Až do predposlednej etapy sa zdalo, že preteky budú patriť práve slovenskému pretekárovi, Sagan dovtedy navyšoval na čele svoj náskok. Potom však prišli kopce, ktoré ho doslova zničili, s ťažkosťami prišiel do cieľa.

Sagan ako znovuzrodený: V poslednej etape Okolo Poľska predviedol úžasné predstavenie!

„Bola to náročná etapa, ktorá nesedí jazdcom, ako som ja. Sám som však neočakával, že by som mohol takto jazdiť. Celú etapu som sa držal vpredu, ale bez efektu,“ ľutoval Sagan po záverečnej etape.

Plán Bory-Hansgrohe v poslednej etape bol jasne daný, situácia sa však menila podľa toho, ako sa etapa vyvíjala. „Taktika bola, že som mal ísť do úniku, lebo sme chceli, aby mal Rafal Majka vpredu jedného kolegu. Nakoniec sa však rozbehli preteky, takže moju pomoc nepotreboval. Bol som vpredu ako poistka,“ vysvetľoval Sagan, ktorý mal na predposlednom kopci počkať na Majku, ktorý bojoval o žltý dres, ale opäť prišla zmena a súperom unikol.

„Nebol to plán, tak sa vyvinula situácia. Majka mi povedal, že to mám skúsiť a ak ma nedostihnú, nech vyhrám etapu. Bol som však na konci so silami,“ dodal Sagan.