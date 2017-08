Prasklo veľké tajomstvo Saganovcov: Katka prezradila kedy a kde porodí!

Po predčasnom konci na Tour de France, kde Sagana vylúčili po kolízii s Cavendishom pred cieľom 4. etapy, mal slovenský cyklista voľno. Venoval sa tehotnej manželke a spolu si vyrazili na dovolenku do talianskeho letoviska Portofino, kde si užili pobyt na jachte.

V poslednú júlovú sobotu už Peter vysadol na bicykel súťažne a v Poľsku sa mu darilo, keď vyhral etapu a dlho bojoval o celkový triumf. Posledné dni sledovala priamo v dejisku aj Katka. „Veľa som s ním nebola. Na pretekoch je to však normálne. Má tu predsa svoje povinnosti. Atmosféra pretekov bola nádherná. Bolo tu mnoho Slovákov a aj Poliaci brali Petra ako svojho,“ neskrývala rozčarovanie Katka Saganová.

Budúci rodičia sa už rozhodli, kde príde na svet ich prvý potomok. Je totiž známe, že Saganovci majú svoju rezidenciu v Monaku, ale i doma v Žiline. Okrem toho je k dispozícii viacero zahraničných kliník, kde by mohla pani Saganová rodiť. Už je to však jasné. „Bude to na prelome októbra a novembra v Monaku,“ prezradila Katka pre Nový čas.