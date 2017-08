Škandál na atletickom šampionáte: Favorit si mal zabehnúť po zlato, nepustili ho ani na štadión!

Makwala bol jedným z tridsiatich atlétov bývajúcich na jednom z oficiálnych hotelov šampionátu, ktoré postihli žalúdočné ťažkosti. Líder tohtoročných svetových tabuliek na 200 metrov preto nenastúpil do pondelňajších rozbehov a z rozhodnutia IAAF potom nemohol štartovať ani vo finále na 400 m, kde mal byť hlavným vyzývateľom juhoafrickej hviezdy a neskoršieho víťaza Waydea van Niekerk.

Čítajte viac FOTO Šokujúca smrť známej atlétky: Jej telo našli v ďalekej Číne

Makwala sa však podľa vlastných slov cítil dobre, preto nerozumie, prečo nemohol štartovať. "Keď som prišiel na štadión a bol som pripravený pretekať, nachystali na mňa pascu a nepustili ma dnu," napísal na sociálnej sieti facebook. "Celý deň sme bojovali, aby pravda vyšla najavo. Stojím si za tým, že nie som chorý a že ma neprehliadol žiaden doktor," dodal.

Čítajte viac 9 krokov od Bolta: Porovnali sme slovenského šprintéra Volka so svetovým rekordérom

"Iba som zvracal, ale zase tak hrozné to nebolo," vyhlásil. "Pri rozcvičke som bol v pohode a bol som pripravený pretekať. Tvrdo som sa na to pripravoval a teraz mám pocit, ako by to niekto celé sabotoval... Neviem, čo povedať, pretože k celej veci ani nemám všetky informácie," vyhlásil.

IAAF sa k prípadu vyjadrila len krátko. Najprv informovala o tom, že Makwalu stiahla z pretekov zo zdravotných dôvodov na základe odporúčania lekárskeho delegáta. Potom pridala, že dôvodom bolo infekčné ochorenie, ktoré u neho objavila lekárska prehliadka. "Vedúci výpravy, tímový lekár aj fyzioterapeut boli po prehliadke informovaní, že atlét by mal byť 48 hodín v karanténe a príde tak o finále behu na 400 metrov," uviedla IAAF vo vyhlásení.

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Predseda botswanskej atletickej federácie Falcon Sedimo však v rozhovore pre BBC uviedol, že Makwalu nikto nekontroloval a že sa navyše o celej záležitosti dozvedel z médií. "Mal proste jeden z príznakov choroby, tak to vzali z jednej vody na čisto," vyhlásil. "Navyše nás nikto o ničom oficiálne neinformoval. O tom, že nemôže štartovať, sme sa dozvedeli z médií," dodal.