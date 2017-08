VIDEO Sagan a spol. sa nestíhali čudovať: Keď uvidíte, kto s nimi pretekal, odpadnete!

Práve v tejto etape sa Peter Sagan vytrápil najviac a definitívne prišiel o žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie. V náročnej horskej etape sa zapotili viacerí, no ešte pred náročnými stúpaniami sa stali svedkami vtipnej situácie.

Približne 104 kilometrov pred cieľom sa na ceste z ničoho nič zjavil poník, ktorý sa rozhodol, že si zmeria sily so samotnými cyklistami. Chuť do behu ho neopúšťala ani po niekoľkých stovkách metrov a jazdci radšej zvolili opatrnú jazdu, aby sa so zvieraťom nedostali do kolízie.

Splašené zviera napokon dokázal usmerniť jeden z cyklistov a vyhnal ho do vedľajšej ulice mimo trasy pretekov. Samotní pretekári ako aj diváci sa tak dočkali aspoň príjemného spestrenia. Kto vie, možno to bol iba fanúšik nášho Petra Sagana a chcel sa s ním stretnúť.

