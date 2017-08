VIDEO Saganova Bora sa po triumfe odviazala: Takto oslavovali Petrove milimetrové víťazstvo!

Bolo to poriadne tesné, musel si pár minút počkať na verdikt, no potom sa mohol tešiť. Cyklista Peter Sagan o milimetre vyhral úvodnú etapu podujatia BinckBank Tour v Holandsku a jeho tím to dokonale oslávil.