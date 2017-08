Spoveď Martina Kližana aj o skrečovaných zápasoch. TOTO odkazuje kritikom!

Naposledy ste hrali súťažný zápas začiatkom júla na Wimbledone. Čo sa s vami stalo?

Mám za sebou štyri týždne intenzívnej liečby na Tenerife. Trvalo to dlhšie než som mal v pláne, od 7.augusta som doma na Slovensku a pomaličky začnem úplne zľahka zaťažovať nohu na bežiacom páse. Tréningy na kurte sú zatiaľ absolútne vylúčené.

Už počas antukovej časti sezóny ste mali problém s lýtkovým svalom. Opäť niečo podobné?

Môžem hovoriť v minulom čase. Bol to natrhnutý lýtkový sval v rozsahu 1,8 centimetra. Vyšetrenia ukázali, že trhlina je preč a musím začať zľahka naspäť budovať svaly na problematickom mieste.

Zo Španielska ste nám poslali fotografiu s barlami, podstúpili ste aj operáciu na klinike uznávaného českého odborníka Michala Novotného?

Nebola to operácia. Každý deň som absolvoval asi päť hodín milión rôznych liečebných procesov. Po pravde noha sa cíti lepšie, no chcem byť za mesiac pripravený ísť hrať turnaj.

Viete aspoň približne, aký očakávate program do konca sezóny?

Bohužiaľ, veľa turnajov som musel odhlásiť. Musím byť stopercentne pripravený, aby to nebolo akoby na polovicu. To bolo napríklad na Roland Garros, teda uvidíme. Najskôr za mesiac plánujem hrať turnaj, určite na antuke.

Spomínali ste Roland Garros. Ako to bolo s Wimbledonom, kde ste skrečovali zápas 1.kola proti Novakovi Djokovičovi?

Skrečoval som prípravný turnaj v Antalyi, pretože som nohu šetril a dúfal, že ak ju nebudem zaťažovať, tak bude v poriadku. Mal som na zápase obviazanú nohu, no to bol iba kompresný obväz. Dopredu som nešiel nič vzdať, iba stav lýtka sa rapídne zhoršoval od tretieho gemu prvého setu. Bolesť neustupovala, tak som skrečoval. Na zápas som šiel s tým, že ho idem normálne odohrať.

Nielen na vašu hlavu sa vzniesla vlna kritiky od svetových osobností. Vraj na posvätnú londýnsku trávu ste si prišli len pre mastné štartovné (za prvé kolo prémia 40 tisíc eur – pozn. autora).

Kritizovať vie dnes každý. Nech sa ľudia skúsia vložiť do situácie, v ktorej som bol ja či ostatní hráči a potom môžu niečo hovoriť.

Sledujete rebríček ATP? Padli ste do druhej stovky a už nie ste slovenskou jednotkou.

Vôbec. Nemyslím si, že by som sa mal teraz strachovať o body.

Prehodnotili ste už svoj krok úplne sa odmlčať fanúšikom na sociálnych sieťach? Svoju fanpage plánujete opätovne spustiť?

Stránka na facebooku je vymazaná, to skutočne neriešim. Je mi to jedno.