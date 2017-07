Kiskovci sa strachovali o dieťa: Cisársky rez bol urgentný!

Už trojnásobná mamička síce o svojich pocitoch pred novinármi nehovorila, bolo však zjavné, že žiari šťastím. Elegantnú a upravenú Martinu odprevádzal rýchlou chôdzou jej manžel, prezident Andrej Kiska. „Manželka všetko zvláda s pokojom a nadhľadom,“ pochválil svoju polovičku krátko potom, ako už sedela v mercedese s Martinkom a čakali na odvoz.

Prezident prezradil, že jeho manželka už pôrod cisárskym rezom zažila. Pri ich druhom dieťati Viktorkovi (8) vtedy rátali minúty. „Bolo to kritické, lebo už nebolo počuť odozvy plodu. Do pôrodnice sme prišli o dva týždne skôr, lekári sa vtedy vyjadrili, že keby to bolo o 10 minút neskôr, tak Viktorko by možno nebol na svete. Bol to urgentný cisársky rez,“ spomenul Kiska.

Pred domom Kiskovcov bolo po ich príchode z pôrodnice ticho, okolie strážili iba ochrankári. Naopak, vo vnútri zrejme zavládol radostný ruch. „Deti už čakajú svoju mamu i Martinka s uvítacími nápismi,“ naznačila hlava štátu. Podľa všetkého bude mať teraz prezident plné ruky práce. Priznal totiž, že by mal prebrať úlohu hlavného kúpača. „Pri Veronike (12) som mal výhradné právo kúpania, podobne som sa staral aj o Viktorka. Takže teraz pripravím vaničku a teším sa, že Martinka budem kúpavať,“ odhalil Kiska.

Prezident verí, že jeho najmladší syn bude hlavne šťastný. Ktovie, možno mu to zabezpečia aj sedmičky, ktoré má v dátume narodenia. Martinko sa narodil 7. 7. 2017. A aby tých sedmičiek nebolo málo, šťastný otec odhalil aj ďalšie. „Dozvedel som sa, že Martinkov pôrod bol dokonca 677 v popradskej nemocnici,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ prezident Kiska.

