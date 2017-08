Krvavá dráma v Nemecku: Brutálny útok nožom neprežil jeden človek, štyria sú zranení!

Agentúra TASR informuje o hrozivom útoku v Nemecku. V Hamburgu dnes muž z doposiaľ neznámych dôvodov v supermarkete zaútočil na okoloidúcich nožom.

Tento útok neprežil jeden človek a štyria sú zranený.

Miestna polícia sa domnieva, že išlo o zlodeja, ktorý sa snažil z obchodu utiecť. Krátko po čine ho zadržali svedkovia udalosti a útočník utŕžil menšie zranenia.

K útoku došlo v hamburskej štvrti Barmbek. Motív útočníka a bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

BREAKING #Hamburg police arrest suspect after reported knife attack in which one person was killed in a supermarket, many injured.. #Germany pic.twitter.com/YL7fC9kBTL