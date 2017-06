Zomrel vrcholný hollywoodsky režisér: Jeho filmy s Rockym ste museli milovať!

Jeho najstarší syn Anthony Avildsen oznámil, že otec zomrel v nemocnici Cedars-Sinai v Los Angeles na rakovinu pankreasu.

Film Rocky z roku 1976 o boxerovi, v hlavnej úlohe s mladým Sylvesterom Stallonom, bol obrovským úspechom. Získal Oscarov v kategóriách najlepšia réžia, najlepší režisér (Avildsen) a najlepší strih a bol nominovaný na ďalších sedem pozlátených sošiek. Legendárny taliansko-americký filmový režisér Frank Capra snímku miloval a v roku 1977 povedal denníku New York Times: "Keď som ju videl, povedal som si 'Kiež by som ten film nakrútil ja.'"

Ako vznikla legenda

Rocky bol pre Avildsena riskantnou záležitosťou. Stallone, vtedy ešte neznámy, napísal scenár a vyhľadal Avildsena, aby snímku režíroval. Avildsen však už pracoval na inom filme. Náhle sa produkčnej spoločnosti minuli peniaze a nakrúcanie filmu zrušili.

Istý priateľ poslal Avildsenovi scenár Rockyho. "Na strane tri sa Rocky rozpráva so svojimi korytnačkami a mňa to uchvátilo. Bola to vynikajúca štúdia charakteru," povedal Avildsen. S režírovaním Rockyho súhlasil, hoci o boxe nič nevedel.

Film nakrútili s "napnutým" rozpočtom, za necelý milión dolárov, a dokončili ho za 28 dní.

Stallone v piatok večer vyjadril uznanie a vďačnosť Avildsenovi za to, že mu veril.

Stallonemu zmenil život

"Za všetko vďačím Johnovi Avildsenovi. Jeho režírovanie, jeho vášeň, jeho neoblomnosť a jeho srdce - veľké srdce - to všetko spravilo z Rockyho ten film, akým sa stal," napísal Stallone vo vyhlásení. "Zmenil mi život a budem mu navždy zaviazaný. Nikto by to neurobil lepšie než môj priateľ John Avildsen. Bude mi chýbať."

Nasledovalo päť pokračovaní, ale Avildsen ich odmietol, až na to štvrté, Rockyho V. v roku 1990. Vyhlásil, že scenár pokladal za dobrý a páčilo sa mu, že Rocky umrie. Počas nakrúcania sa producenti rozhodli, že Rocky musí žiť. "Predsa si nezlikvidujete vlastný zdroj majetku," komentoval to Avildsen. Piate pokračovanie Rocky Balboa prišlo do kín v roku 2006.

Opustil nás veľký režisér

Karate Kid bol v roku 1984 ďalším prekvapujúcim úspechom a kasovým trhákom. Prilákal milióny mladých divákov, nasledovali pokračovania a remake.

Syn Anthony nakrútil o otcovi dokumentárny film s názvom John G. Avildsen: King of the Underdogs. "Podľa môjho názoru to bol naozaj výnimočný muž. Bol super talentovaný, plný elánu a veľmi zaťatý, čo mu bolo na škodu, ale často aj na úžitok," povedal Anthony.